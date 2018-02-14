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此内容发布于2018年2月14日 上午9:05 最后更新 - 2018年2月14日 -09:05

（法新社柏林14日电） 饱经混乱的德国社民党（SPD）已经内定那勒斯（Andrea Nahles）出任下一任党魁，这意味德国最大2个政党都将由女性掌舵，改变德国政坛在性别平衡上的长期倾斜。

除德国总理梅克尔（Angela Merkel）外，那勒斯准备加入德国政党愈来愈多女性领导人或共同领导人的行列，虽然女性议员只占国会席次不到1/3。

追随法国和加拿大的脚步，梅克尔也首次保证，在她第4个总理任期内，女性阁员人数将占一半。梅克尔领导的新政府预定3月底正式登场。

运气不好的社民党前党魁舒尔兹（Martin Schulz）上周表示，他要把党魁的棒子交给那勒斯。舒尔兹宣称，让女性领导具有153年历史的社民党，现在终于是时候了。

大选吃败仗的舒尔兹也说，他要成为新政府的外长，引爆社民党对他的投机主义大表不满，使得他被迫放弃，如今他在德国政坛短暂的生涯为之告终，未能攀上颠峰。

「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）报导，社民党陷入混乱中，再次请求「瓦砾女人」（rubble woman）前来清理混乱的局面。这个典故来自二次战后，当时已被轰炸成废墟的许多德国城市仰赖女性清理重建。

报导中说，社民党此举让人想起梅克尔在基民党（Christian Democrats）的崛起，当时由男性主宰的基民党深受前总理柯尔（Helmut Kohl）竞选财务丑闻的冲击，梅克尔介入掌管。

报导指出：「当一切成为废墟，有请女性介入。」（译者：严思祺/核稿：张佑之）

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