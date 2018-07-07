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此内容发布于2018年7月8日 上午12:50 最后更新 - 2018年7月8日 -00:50

（法新柏林7日电） 德国各城市数以千计的人们今天上街示威，抗议欧洲联盟（EU）的难民政策，并支持在地中海协助营救移民的非政府组织。

地方广播电台报导，今天约有1万2000人参与柏林的集会游行，在慕尼黑（Munich）和莱比锡（Leipzig），也有总部设于德国的生命线（Lifeline）等慈善团体号召的抗议活动。生命线的救援船近期要进入义大利水域，受到阻挠。

这艘生命线的船只载着超过230名移民，最终被迫在马尔他靠岸，船只并于上个月遭扣押。

部分示威人士今天披上救援背心，高举「人权不是政治主张」、「人权不在地中海上停下」等标语。

内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）支持以强硬作风约束移民，他被控为了政治因素「利用在海上人们的痛苦」，抗议人士也对奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）和义大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）表达他们的怒火。

游行主办单位事前表示：「他们是在藐视人权，这无法接受、令人作呕。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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