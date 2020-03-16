此内容发布于2020年3月16日 下午8:35

（法新社柏林16日电） 德国政府今天宣布前所未有的全国性严格措施，下令关闭商店、餐厅缩短营业时间、宗教场所暂停集会，并要求公民待在家里，以控制2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散。

总理梅克尔（Angela Merkel）呼吁德国民众取消所有国内外度假计画，总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）也要大家「别出门」。

德国政府禁止在教堂、清真寺、犹太会堂集会，并下令非民生必要商店及游乐场关闭。

德国疾病管制暨预防机构「罗伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）网站数据显示，到今天为止，2019冠状病毒疾病在德国累计6012起确诊病例，在24小时内激增1174起，全国已有16人死亡。

梅克尔在柏林召开记者会表示，在这些新措施之下，「不该进行任何国内或国外假期旅行」。

她说：「我国以前不曾有过这样的措施，这些措施影响广泛，但目前是必要的。」

这些广泛的禁令目的是在限制公共场所社交接触，从博物馆、游泳池到健身房都会关闭，但超市、银行、邮局、药房和加油站维持营业，理发厅、建筑材料行、自助洗衣店也照常营业。

餐厅及咖啡馆可以营业，但每天只能营业到傍晚6时；旅馆则仅限于「必要且明显不是观光用途」。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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