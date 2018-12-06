德基民党将改选党魁 大老分裂加剧

此内容发布于2018年12月6日 上午9:05

（法新社柏林6日电） 德国总理梅克尔所属中间偏右基督教民主党（CDU）明天投票选出继任她的党魁人选，党内紧张情势今天升高，重量级大老分裂加深。

对于曾担任财政部长的现任国会议长萧伯乐（Wolfgang Schaeuble）公开表明支持企业律师麦兹（Friedrich Merz）接任梅克尔（Angel Merkel）的基民党党魁宝座，经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）出言痛斥。

相对的，阿特麦尔则坚决支持麦兹的对手、现任基民党秘书长克朗普凯伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。克朗普凯伦鲍尔是梅克尔偏爱的人选。

阿特麦尔今天告诉地方报「莱因邮报」（Rheinische Post）：「...我可说，我相信（克朗普凯伦鲍尔）最有机会团结基民党，并赢得选举。她在艰困时局已多次展现她的能耐。」

尽管梅克尔本人未公开点名偏好人选，外界普遍认为56岁的克朗普凯伦鲍尔是梅克尔钦点的接班人。

麦兹15年前在权力斗争中败给梅克尔，离开政坛，长期以来对梅克尔怀恨在心，许多人认为他会对梅克尔上演复仇记。

麦兹在企业界的经验，以及经济自由化的立场，让他获得德国商业巨擘的支持。

那些抱怨梅克尔在移民和绿能等议题上，使基民党太左倾的忠贞党员，也期待麦兹让党重回过往的保守路线。

党内重量级大老萧伯乐告诉保守派的「法兰克福广讯报」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）：「麦兹可以用明确概念传达清楚讯号。」

萧伯乐认为，基民党必须赢回转向极右政党德国另类选择党（AfD）的选民。

明天的基民党大会将聚集1001名党代表，投票选出下一任党魁。

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