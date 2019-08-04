此内容发布于2019年8月4日 下午11:35

（法新社华盛顿4日电） 美国周末期间先后在德州及俄亥俄州发生两起大型枪击案，总计夺走至少29条人命，以下是两起枪击案汇整。

●两案案发过程

第一起血案发生在德州西部边境大城艾尔帕索（El Paso）。单一犯嫌手持攻击步枪在挤满消费群众的沃尔玛（Walmart）卖场开枪扫射，酿20死、26伤。

第二起血案发生在俄亥俄州岱顿（Dayton）当。一名歹徒手持长枪、身着防弹背心袭击一处夜生活热闹的地区，杀害9人，伤及27人，最后被警方开枪击毙。

●犯嫌身分

德州血案中，警方仅说犯嫌是一名来自德州艾伦（Allen）的男子，并说他正配合检调办案。媒体则点出犯嫌身分，说他是来自达拉斯地区的21岁白人男性库鲁休斯（Patrick Crusius）。

俄亥俄州岱顿枪击案，警方公布犯嫌身分为24岁的白人男性贝兹（Connor Betts），说贝兹来自不远的俄州贝尔布鲁克市（Bellbrook）。

●犯案动机

德州警方指出，艾尔帕索血案案发前不久，枪手曾在网站贴有种族主义色彩的「宣言」，并在文中抱怨德州遭「西语系国家后裔入侵」。

俄亥俄州枪击动机则尚不清楚，但从枪手握有的弹药来看，他似乎有意杀害为数庞大的民众。

●遇害者身分

德州枪击案中，受害年龄最小2岁，最年长为82岁。据墨西哥官员指出，由于墨国人常至艾尔帕索消费，死者中有6人来自墨西哥，另外也有人受伤。

俄亥俄州枪击案9名死者年龄从22到57岁不等，其中6人为非裔人士，年纪最小的则是犯嫌贝兹的胞妹梅根（Megan Betts）。（实习编译：陈意安/核稿：蔡佳敏）

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