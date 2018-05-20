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此内容发布于2018年5月21日 上午12:05 最后更新 - 2018年5月21日 -00:05

（法新社德州斯塔福20日电） 美国休士顿的穆斯林今天齐聚一堂，为在德州校园滥射案丧命的17岁巴基斯坦交换学生谢赫（Sabika Sheikh）祈祷。谢赫远在巴国的亲人据说彻底崩溃，不肯接受事实。

约有1000人聚集在斯塔福（Stafford）一处伊斯兰中心，向谢赫致敬，其中有许多人是巴基斯坦裔，身穿传统的穆斯林服装。灵车将谢赫的遗体从邻近的圣塔菲（Santa Fe）运抵丧礼会场。

德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）18日发生枪击案，17岁凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）持枪滥射，造成10人丧命，其中包括8名学生。

谢赫住在美国的表亲也前来哀悼，她说，谢赫的亲人彻底崩溃。

在华府念研究所的巴希德（Shaheera al-Basid）告诉法新社：「我们与谢赫在家乡的亲人取得联系。他们每分每秒都在哭泣。她的母亲不肯接受事实。」

26岁的巴希德说：「我们需要花上一辈子的时间，来平抚这样的伤痛。」

当覆盖着巴基斯坦国旗的棺木抵达小而狭窄的会场时，人们排成一列，朗读传统的哀悼祈祷文。

谢赫原本几周后就要回家，庆祝斋戒月（Ramadan）结束的开斋节（Eid al-Fitr）。

67岁的房地产经纪人萨玛德（Ike Samad）说：「这令人震惊且难过。」萨玛德在巴基斯坦出生，成年后大多住在美国。

他说：「我来这里时就跟她一样，还是学生。老天保佑，没让我遭遇这种事情。作为家长，这令人痛心。」

多名巴基斯坦裔美籍年轻人也出席这场丧礼，住在德州糖城（Sugar Land）的札卡利亚（Danyal Zakaria）是其中之一。

17岁的札卡利亚说，跟他同龄的交换学生在美国校园遭冷血枪击送命，「令人非常震惊」。

他说：「众所周知，这是个安全的国家，如果连美国都不安全，哪里才安全？」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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