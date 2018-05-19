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此内容发布于2018年5月19日 上午2:50 最后更新 - 2018年5月19日 -02:50

（法新社华盛顿19日电） 美国德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）昨天发生校园枪击惨案，让美国枪枝管制的长年敏感问题再度受到议论。

圣塔菲高中17岁学生帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）昨天在学校开课时，使用他父亲合法购买的霰弹枪和左轮手枪在校园内滥射，造成10人死亡和10 人受伤。

面积广大且民风保守的德州拥有美国最宽松枪枝法律之一，美国1/3孩童生活在至少拥有一把枪的家庭中。

只要满18岁，任何买家不需拥有特别许可证就能在德州买枪，包括高容量弹匣的半自动速射武器。

矛盾的是，买家必须年满21岁才能购买手枪。随身携带手枪需要许可证，有超过一百万的德州民众拥有许可证。

全国步枪协会（NRA）年度大会本月初在德州达拉斯（Dallas）举办，美国总统川普（Donald Trump）出席大会，并宣布力挺这个势力庞大的拥枪权利游说团体。NRA曾大力金援川普2016年总统竞选活动。

但德州枪枝文化付出了代价，枪枝管制组织「城镇枪械安全」（Everytown for Gun Safety）数据显示，自2009年1月来，德州至少发生20起造成4人或更多人死亡（枪手不算）的枪击案，全美最高。

德州圣安东尼奥（San Antonio）附近一座教堂去年11月5日才爆发惨烈枪击案，一名男子持枪扫射参加周日晨间礼拜的教会信徒，造成25人死亡，其中包括一名孕妇。

「母亲要求美国枪枝意识行动」（Moms Demand Action for Gun Sense in America）创办人华兹（Shannon Watts）表示：「在一个允许枪枝游说人士制定枪枝法律的国家中，我们的孩子已经成为连带损害。」（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

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