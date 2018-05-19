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此内容发布于2018年5月19日 上午6:35 最后更新 - 2018年5月19日 -06:35

（法新社德州圣塔菲19日电） 美国德州圣塔菲高中昨天爆发枪击案，全副武装的学生凶嫌在学校滥射，造成至少10人死亡。目前已确认丧生的6名学生和1名代课老师身分。

3个月前佛罗里达州派克兰（Parkland）才发生校园枪击案，遭退学的学生返校行凶，杀害17人。

本地媒体报导，目前已确认丧生的6名学生和1名教师助理身分。

巴基斯坦驻华府大使馆在声明中表示，其中一名死者为来自巴基斯坦的交换学生谢赫（Sabika Sheikh）。

哥伦比亚广播公司（CBS）休士顿地区新闻网报导，死者还有代课老师柏金斯（Ann Perkins）。

「休士顿纪事报」（Houston Chronicle）报导，17岁的凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）除了携带枪械外，还带着管状炸弹闯进教室。

德州州长艾波特（Greg Abbott）表示，已对两栋民宅进行搜查，发现汽油弹等「各种爆炸装置」。

他说，执法单位正在讯问2名「关系人」，其中一人可能可以提供「某些资讯」，另一人则有一些「可疑反应」。

美国总统川普对他称之为「极为恐怖」的枪案表示「悲伤和心碎」，并下令所有公共大楼降半旗致哀。这是德州6个月第2起滥射攻击。（译者：陈昱婷/核稿：徐崇哲）

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