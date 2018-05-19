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此内容发布于2018年5月19日 下午11:05 最后更新 - 2018年5月19日 -23:05

（法新社圣塔菲19日电） 美国昨天发生校园枪击，相较2月佛州派克兰高中枪击，引发全美要求枪枝管制的声浪，这次在支持拥枪权利为主流的德州，枪击并未带来太多的改革呼声。

德州圣塔菲高中昨天爆发枪击，一名青少年凶嫌在课堂上对同学与老师滥射，造成10人死亡与10人受伤。

案发学校位在休士顿市郊一个关系紧密的乡村社区里，就算发生暴力枪击，学生与家长说，这不会使他们转而支持更严格的枪枝管制。

谈到17岁凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis），圣塔菲高中低年级生怀特（Tori White）对法新社说：「我觉得如果他想在学校开枪」，无论枪枝管制的程度如何，「他都会这样做」。

2015年的毕业生佛罗雷斯（Jordan Flores）与两个朋友带甜甜圈给校门口的驻校州警，他说像派克兰高中枪击案这样，在全国掀起枪枝管制的声浪，「在这里不会发生」。

佛罗雷斯说，枪枝文化在这里很盛行，今年稍早在同一所学校传出封锁校园的消息时，他跟朋友都带着枪要去帮忙。

他认为，因个人行为而谴责枪枝并不合理。他补充说，应该追究外部因素，包括家庭管教不当、社群媒体压力、心理健康问题等。

共和党籍的德州州长艾波特（Greg Abbott）以支持枪枝的立场自豪。

艾波特曾在2015年一则语出惊人的推文说：「我觉得颜面无光，德州的新枪购买数量在全国排名第2，落后于加州。德州人，让我们加紧脚步。」

德州几年来发生多起大规模枪击，去年11月一名枪手在索塞兰泉（Sutherland Springs）一间浸信会教堂杀害了26名信徒。

但圣塔菲居民谈到去年那起悲剧时，指出凶嫌后来被一名持枪市民所撂倒，这个说法与全国步枪协会（NRA）长久以来的理念一样：阻止犯罪的最佳方法就是让好人拥抢。

若干居民表示，当局应该把焦点放在心理健康问题、使学校职员拥有武装，而不是要求限制合法武器的增加。

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