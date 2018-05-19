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此内容发布于2018年5月19日 上午9:05 最后更新 - 2018年5月19日 -09:05

（法新社德州圣塔菲19日电） 美国德州昨天早上爆发校园枪击案，高一生圣米格尔回忆当时惊恐过程，他说，当时上美术课，一名学生闯进来，大叫「想不到吧」，接着就展开扫射，一枚子弹从他左肩掠过。

德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）学生圣米格尔（Evan San Miguel）在事件发生后数小时说：「我吓坏了，当时甚至不知道能不能回得了家。」

休士顿附近这个居民关系紧密的社区成为美国校园屠杀事件的最新发生地，数百名学生、父母、居民和政治人物等齐聚一堂，进行守夜，15岁的圣米格尔也是其中一人。

17岁学生帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）持枪滥射造成10人死亡，死者多为同班同学，另有10人受伤。事件发生数小时后，大家齐聚学校附近点亮烛光、祈祷、为朋友罹难流泪，并回忆早上的恐怖过程。

帕戈尔特兹斯闯进教室后，圣米格尔和同学都吓一大跳，接着开始爆发大屠杀。

圣米格尔说，「帕戈尔特兹斯打开门，一副要让大家想不到的样子，接着朝凯尔（Kyle）胸部开枪」。他还提到子弹如何掠过他的左肩。他的膝盖遭碎玻璃割伤，缠上绷带。

枪手离开教室后，圣米格尔和其他生还者把门堵住，等候警方到来，警方后来将他们疏散至安全处。（译者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）

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