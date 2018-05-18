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此内容发布于2018年5月18日 下午3:20 最后更新 - 2018年5月18日 -15:20

（法新社德州圣塔菲18日电） 美国官员指出，德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）今天发生枪击案，一名学生以霰弹枪和左轮手枪在学校滥射攻击，造成10人死亡和至少10人受伤。

这是美国最新发生的校园枪击惨案，这名凶嫌经证实为圣塔菲高中的17岁学生帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis），他因涉嫌谋杀已遭到羁押。

德州州长艾波特（Greg Abbott）表示，这起攻击事件造成10人死亡和10人受伤，并称此为「德州校园史上最令人发指的攻击事件」。

他说：「没有任何事能比得上父母失去自己的孩子。」圣塔菲高中位于休士顿东南约50公里处。

艾波特表示，这名凶嫌似乎是带着属于他父亲的霰弹枪和点三八左轮手枪至校园攻击，这些为合法持有枪械。

「休士顿纪事报」（Houston Chronicle）报导，帕戈尔特兹斯在今天学校开课时，除了携带枪械外，还带着管炸药（pipe bomb）闯进教室。

艾波特说，执法人员讯问2名人士，其中一人「可能与这起犯罪事件有某种程度的关联性」。

哈立斯郡（Harris County）警长龚萨雷兹（Ed Gonzalez）表示，死者多数为学生。

根据地区医院，送医救治的伤者中有2人情况严重，伤者其中一人是警察。（译者：徐睿承）

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