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此内容发布于2018年5月19日 上午12:35 最后更新 - 2018年5月19日 -00:35

（法新社华盛顿18日电） 美国官员表示，一名枪手今天在德州一所高中开火，夺走至少10人性命。

以下为法新社汇整过去30年美国重大枪击案一览。

●赌城音乐节：58死

2017年10月1日，64岁退休会计师从拉斯维加斯下榻旅馆房间窗户，朝对街参加户外乡村音乐节的群众开枪，造成58人丧命和约550人受伤，随后枪手饮弹自尽，是美国现代史上死伤最惨重的大规模枪击案。

●佛州夜店：49死

2016年6月12日，枪手在奥兰多（Orlando）一间同志夜店开火，造成49人死亡。枪手在与警方枪战中身亡，他自称效忠伊斯兰国（Islamic State），伊斯兰国随后宣称犯案。

●维吉尼亚理工暨州立大学（Virginia Tech）：32死

2007年4月，23岁韩裔学生冲进黑堡镇（Blacksburg）的维吉尼亚理工暨州立大学开枪，造成27名学生及5名教师死亡，随后自杀。

●桑迪胡克小学（Sandy Hook）：26死

2012年12月，20岁男子在康乃狄克州新镇（Newtown）杀死母亲后，进入桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）开枪扫射，造成20名6、7岁孩童与6名成人丧命，他随后自杀身亡。

●德州教堂：26死

2017年11月5日，服役空军期间曾遭军事审判的26岁枪手，在德州圣安东尼奥（San Antonio）郊外的索塞兰泉（Sutherland Springs）一间浸信会教堂开枪杀死26名信徒，造成至少20人受伤。枪手后来被发现陈尸在自己车上，身上有枪伤。

●德州餐厅：22死

1991年10月，一名男子在德州奇陵镇（Killeen）一家餐厅开枪杀死22人后自杀。另一名伤者随后伤重不治。

●佛州高中：17死

2018年2月14日，一名19岁因纪律因素遭退学的学生返校行凶，在佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）大开杀戒，夺走14名学生和3名教职员性命。

●加州办公室派对：14死

2015年12月，一对激进穆斯林夫妻在加州圣伯纳地诺（San Bernardino）一场办公室派对上屠杀14人，造成22人受伤，接着与警方爆发枪战，最后中枪身亡。

●胡德堡（Fort Hood）军事基地：13死

2009年11月，美国陆军精神科医师在他的军事基地开枪，击毙13人并造成42人受伤，之后被警方制伏。

●纽约移民中心：13死

2009年4月，一名越南裔移民在纽约州宾安顿（Binghamton）的移民服务中心枪杀13人后自尽。

●可伦拜高中（Columbine High）：13死

1999年4月，两名学生在科罗拉多州利特敦（Littleton）可伦拜高中枪杀12名同学及一名老师，枪手犯案后自尽。

●华盛顿海军船厂：12死

2013年9月，一名退伍军人在华盛顿海军工厂（Washington Navy Yard）枪杀12人，随后遭警方击毙。

●丹佛（Denver）电影院：12死

2012年7月，一名年轻男子冲进科罗拉多州奥罗拉（Aurora）一间电影院，朝正在观看「蝙蝠侠」（Batman）系列电影「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）的观众开枪，造成12人死亡、70人受伤。凶嫌被判终身监禁。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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