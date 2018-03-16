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此内容发布于2018年3月16日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月16日 -08:05

（法新社柏林16日电） 在今天播出的访谈中，德国总理梅克尔的强硬派新内政部长宣称，伊斯兰教「不属德国的一部分」。梅克尔的第4任期开才开展2天，此番言论便掀起一场政治风暴。

德国销售量最大的「画报」（Bild）询问赛贺佛（Horst Seehofer），穆斯林移民及寻求庇护者涌入德国，是否意味着伊斯兰教现在属于德国的一部分时，他回答：「不是。」

他说：「伊斯兰教不是德国的一部分，基督教形塑了德国，包括星期天为休息日、教会休假日及像复活节、五旬节及耶诞节等仪式。」

赛贺佛表示：「与我们一同生活的穆斯林自然是德国的一部分，但这当然并不意味着我们，出于虚假的尊重，应该牺牲我们的传统及习俗。」

据估计，德国的穆斯林社群约有450万人，其中约180万人是德国公民。且大多数是土耳其所谓的「客工」后代，客工于1960及70年代间赴邀至德国工作。

2015年以来，如叙利亚和阿富汗等饱受战争蹂躏、以穆斯林为主的国家中，有100多万寻求庇护者抵达德国，穆斯林社群因此再次扩大。

梅克尔（Angela Merkel）14日为第4任期宣誓就职，领导左右共治的「大联合政府」，不料48小时后，赛贺佛便口出挑衅言论。

直言不讳的赛贺佛属基督教社会党（CSU），为梅克尔所属基督教民主党（CDU）的巴伐利亚邦姊妹党。（译者：钟佑贞/核稿：陈政一）

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