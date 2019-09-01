此内容发布于2019年9月1日 上午2:35

（法新社法兰克福31日电） 德国巴伐利亚邦政治人物未落实限制乌贼车上路禁令，邦行政法院将此案递交欧洲法院寻求建议。欧洲法院将开庭审理，针对德国法官能否以未落实禁令为由让议员入狱提出建议。

环保人士与巴伐利亚（Bavaria）邦法院长期对此争论不休，欧洲法院（European Court of Justice）将于3日开庭提出建议，而这只不过是德国针对柴油以及开车禁令的激烈争辩之一而已。

欧洲法院的建议不具法律约束力，但对德国总理梅克尔（Angela Merkel）所属执政党基督教民主党（Christian Democrat）的巴伐利亚邦友党而言，此建议将有政治上的意涵。

双方的拔河可回溯到2012年，当时环保组织「德国环境援助组织」（Deutsche Umwelthilfe, DUH）试图强迫巴伐利亚邦政府在首府慕尼黑落实对抗空污措施。

德国环境援助组织主席雷施（Juergen Resch）告诉法新社：「我们要求空污限制获得尊重。」

位于德国南部的慕尼黑二氧化氮浓度早就超过欧洲联盟（EU）上限。根据2014年的最终裁定，慕尼黑法院要求巴伐利亚邦政府订定行动计画，包括全市禁止柴油车。

但环保人士与司法单位都宣称政府公然漠视2014年的裁定。

去年11月巴伐利亚邦高等行政法院把此案提交欧洲法院，他们指出，「高层政治人物」「不管是在在公开场合和法院，都已公开表明不会履行责任」。

巴伐利亚邦高等行政法院表示，只罚款4000欧元早就证明「起不了作用」，要求卢森堡的欧洲法院法官针对把议员关进监狱的合法性做出建议。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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