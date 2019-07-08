此内容发布于2019年7月8日 上午8:35

（法新社柏林8日电） 德国文化部长顾玉特斯（Monika Gruetters）今天表示，第二次世界大战后德国最成功的电影制片之一、犹太人大屠杀幸存者布劳纳（Artur Brauner）辞世，享嵩寿100岁。

布劳纳是波兰出生的犹太人，制作超过500部影片与电视剧，包括1990年出品，描述往昔对抗纳粹的作品「欧洲欧洲」（Europa Europa）。

布劳纳7日于柏林辞世，顾玉特斯表示：「德国失去了最重要的电影制片之一。」

顾玉特斯说：「曾是受迫害的波兰裔犹太人，二战后布劳纳来到杀害他家人的国家从事电影制片，并致力投身德国民主重建，这对我们的国家的确是一份礼物。」

1918年出生于波兰中部大城洛兹（Lodz），身为木材商人之子的布劳纳因藏身苏联而躲过纳粹集中营的迫害，来自洛兹的25万犹太人只有800人幸存，布劳纳是其中之一，不过他的家族成员中49人遭到杀害。

二战前威玛共和时期德国电影远近驰名，战后布劳纳发现复兴德国影业的契机，于是1946年来到柏林，在这座城市的美国占领区创办CCC制片公司。

前往德国途中他遇见日后结��的发妻玛莉亚（Maria），这位犹太女子当年来自波兰华沙，持假护照旅行，她去年辞世享耆寿92岁。

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