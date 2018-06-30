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此内容发布于2018年7月1日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月1日 -01:05

（法新社柏林30日电） 德国总理梅克尔为其政治生涯奋斗之际，提交给执政联盟伙伴的文件显示，她已拟订连串加强控管移民涌入的措施。文件列出同意遣返移民的欧盟成员国清单，却遭捷克和匈牙利打脸。

文件中声称14个欧盟成员国已和德国达成协议，同意遣返寻求庇护者的说法很快受到某些国家质疑。

名列14国清单的匈牙利和捷克两国否认并未与德国达成任何这类协议。

梅克尔采取上述举措前，欧盟28个成员国6月29日使劲敲定一项协议，以因应移民问题和避免威胁整个联盟结构的危机。

欧洲各国领袖在布鲁塞尔举行的高峰会上同意考虑在欧盟以外地区设立「登陆平台」，好让移民和难民打消搭乘走私船前往欧盟国家的念头。这些登陆平台可能大多设立在北非国家。

成员国也可成立管控中心，以确认新移民是否为须遭遣返的经济移民或获庇护国承认为难民的人士。

梅克尔政府的移民政策引发巴伐利亚邦姊妹党基督教社会党（CSU）主席赛贺佛（Horst Seehofer）反弹，他扬言要单方面对移民封锁德国边界。

不过梅克尔在欧盟高峰会后宣布，已就遣返寻求庇护者一事与西班牙和希腊分别达成协议。

根据执政联盟消息人士，梅克尔共与14个国家达成类似协议，其中包括激烈批评她移民政策的法国和中欧国家，例如捷克、匈牙利和波兰。

然而，强烈反对接纳移民的捷克和匈牙利否认上述说法。

捷克总理巴比斯（Andrej Babis）在声明中说：「德国没有告知我们，我也不会签署这项协议。」

他还说：「捷克和德国并未就这项问题进行协商。」

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）的发言人亚瓦西（Bertalan Havasi）强调，匈牙利的立场「自2015年来始终没变」。

他说：「假如寻求庇护者已先抵达希腊或其他成员国，就不能进入匈牙利领土。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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