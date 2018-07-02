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此内容发布于2018年7月2日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月2日 -07:20

（法新社印度诺伊达2日电） 印度首都新德里夏天有如火烤，要让人保持凉爽是一件困难的事，只要问雅达夫（Shreeram Yadav）就知道。他是一家工厂的管理人员，这家工厂每天提供数以吨计的冰砖。

在德里郊区的诺伊达市（Noida），雅达夫与其他50位工人并肩在一个黑暗且潮湿的棚厂里勤奋工作，赶着满足市场及小型商店持续增长的需求，这些商家要为德里2000万居民服务。

在辛苦的工作后，雅达夫在休息时告诉法新社：「有些店铺会买50块冰砖；有些会买10块；有些买5块；也有些会买25块。」

「这些冰砖会流向各地，以不同的数量出售。我们将这些冰砖卖给批发商，之后批发商会将这些冰砖切块出售。」

这家工厂制作冰砖的过程谈不上先进。

首先，工人们会将一些外面有点生锈的大型矩形容器注满过滤过的水。

这些容器密封后，放置在充满盐水的大型蓄水池里24小时，使用氨气来冷却。与一般的水比起来，盐水冰点较低。

工人随后拿出这些容器，取下里面的冰砖。一块冰砖重约50公斤。

工厂经理巴布罗说：「这些蓄水池总共可容1100块冰砖。我们需要使用55升的水来填满一个蓄水池，以制造一块冰砖。」

雅达夫解释：「蓄水池有电线，马达会让盐水不停的转动。当温度达到华氏10度（摄氏零下12度）时，水会结冻。」

一旦取出冰砖后，工人会使用大型的金属钳子，将这些冰砖沿着地板移动至客户「等待中的冷冻货车」后面，一块冰砖价格130卢比（约台币58元）。

此外，有些冰砖可能会送入大型机器，打碎为成千上万个小冰块。这些冰块分装成袋出货，由商家放入饮料，让口渴的德里人清凉一下。（译者：实习生赵韵涵/核稿：林治平）

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