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此内容发布于2018年7月6日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月6日 -07:20

（法新社新德里6日电） 诺贝尔和平奖得主德雷莎修女（Mother Teresa）1950年在印度成立的仁爱传教修女会，爆出有修女和员工联手，以上千美元卖婴被捕后，今天发表声明，表示愤慨。

仁爱传教修女会（Missionaries of Charity）在声明中说：「对在（印度东部）兰齐市（Ranchi）的家所发生的事，我们感到十分震惊，此事实在不应该。」

声明说：「这违背我们的道德信念，我们仔细调查此事，将采取一切预防措施，不让此类事件再度发生。」

警方昨天在东部加尔克汉德省（Jharkhand）首府兰齐，仁爱传教修女会的一个家里逮捕2名嫌犯。据指控，这里至少卖出5名婴儿。

本周稍早，当地儿童福利当局通报警方，兰齐这个家里一名新生儿失踪后，让这起丑闻曝光。这个家成立的用意是为照顾未婚孕妇和处于困境的母亲。

这个家的员工一开始说，宝宝是由她的未婚母亲带走，但是警方发现的证据显示，2名嫌犯以近1700美元的价钱，卖给来自邻省北方省（Uttar Pradesh）的一对夫妻。

2名嫌犯起初被以人口贩运的罪名起诉，可能面临最高5年徒刑。但在调查扩大后，警方说，嫌犯可能面临更多指控。

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