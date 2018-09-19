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此内容发布于2018年9月19日 下午11:50 最后更新 - 2018年9月19日 -23:50

（法新社柏林19日电） 德国警方驱逐在森林里占据树屋，抗议一座露天煤矿场扩建的环保人士，在一名记者意外身亡后，当局今天决定暂停驱逐行动。

警方指出，「很可能是记者」的男子今天自连结两座树屋的桥上跌落身亡。

北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）内政厅长鲁尔（Herbert Reul）在记者会上说：「我们不能像没事一样继续（驱逐行动）。」

这群环保人士的网站说：「在森林里长期伴随我们的一个记者朋友，今天从榉木城（Beechtown）一座高20公尺的吊桥上跌落身亡。」

警方上周起驱逐汉巴契森林（Hambach Forest）里的示威民众，过程中遭遇激烈反抗。森林靠近德国与比利时和荷兰的边界。

警方16日动手清除森林里数十座树屋，导致9名环保人士受伤，同时逮捕34人。

森林里有些树屋离地25公尺，环保人士的占领行动自2012年开始，地方当局先前都默默容忍，但现在以有发生火灾的危险为由，下令立即清理森林。

警方说，这名记者之死是「悲剧事件」，「但与进行中的清除工作无关」。

环保人士抗议德国莱茵集团（RWE）扩建欧洲数一数二大露天褐煤矿场的计画，他们呼吁支持民众大动员制止当局清理森林。

环保人士反对使用褐煤这种价廉但高污染的燃料，且说这座森林有着受保护物种如长耳鼠耳蝠（Bechstein's bat），还有百年榉木和橡木。

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