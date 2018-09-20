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此内容发布于2018年9月20日 上午11:05 最后更新 - 2018年9月20日 -11:05

（法新社布鲁塞尔20日电） 脸书消费者服务条款未与欧洲联盟（EU）消费者相关规范一致，欧洲联盟今天警告脸书，倘若年底前未改善「误导性」消费者条款，恐面临金融惩罚风险。

欧盟执委会（EC）表示，共享住宅平台Airbnb先前遭布鲁塞尔抨击后，已针对消费者条款做出必要调整。

欧盟执委会一直致力取缔欧洲消费者使用脸书（Facebook）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、优步（Uber）以及美国其他网路服务可能面临的风险。

欧盟主管司法和消费者事务执行委员乔霍瓦（Vera Jourova）发声明表示：「我的耐心已达到极限。如今已到采取行动的时候，而不是做出更多承诺。」

乔霍瓦表示，倘若脸书不配合，将会呼吁拥有28个成员国的欧盟消费者保护当局，迅速采取行动并制裁脸书。欧盟去年已要求脸书做出改变。

她说：「尽管脸书向我保证，它最终将于12月前调整任何仍存在的误导性服务条款，但这已经拖太久了。」

欧盟执委会表示，这家祖克柏（Mark Zuckerberg）领导的公司提出的建议「非常有限」，尽管脸书今年稍早已调整它的相关条款。

欧盟执委会指出，这些新服务条款「包含对脸书服务主要特徵的误导性陈述」。

这家社群媒体巨头的发言人为这些调整辩护，并说这些「使人更加清楚脸书允许什么、不允许什么以及人们有哪些选择」。

脸书「将会继续密切合作，了解任何进一步疑虑，并做出适当更新」。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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