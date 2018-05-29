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此内容发布于2018年5月30日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月30日 -01:50

（法新社雪梨30日电） 澳洲当局对恐怖攻击与外国政治干预越来越感到忧虑，正试图强化情报能力之际，澳洲官员今天表示，情报机关将展开数十年来最大规模的检讨。

澳洲安全情报组织（Australian Security Intelligence Organisation）前首长将领导这项范围广泛的调查，探究国家与国内情报机关如何分享情资、资源与支撑情搜工作的法律。

司法部长波特（Christian Porter）说：「这将是皇家情报与安全委员会（Royal Commission on Intelligence and Security）自1970年代以来对澳洲情报法律最全面的检视。」

他说：「国家安全局势不断改变，确保我们的机关拥有有效且能达成核心功能的必要工具与架构至关重要，以维护澳洲安全。」

澳洲去年指出中国大陆是他们担忧的主要来源，宣布推动一连串关于间谍活动与干预法律的改革，这次的调查为最新行动。

在此之前，澳洲广播公司（Australian Broadcasting Corporation）与费尔法克斯媒体公司（Fairfax Media）展开一项调查，声称中国亿万富翁利用捐款渗透到澳洲政党。

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