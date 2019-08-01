此内容发布于2019年8月1日 上午7:50

（法新社刚果果玛1日电） 刚果民主共和国毗邻卢安达的东部大城果玛市（Goma）几小时前出现第3起伊波拉（Ebola）病例，刚果民主共和国总统府今天表示，卢安达已关闭两国间的边界。

刚果民主共和国简称民主刚果。

民主刚果总统府声明提到，卢安达当局「单方面的决定」将影响2国每天都必须越过边界的民众。

果玛人口有200万，还是主要交通枢纽，毗连人口超过8万5000人的卢安达吉塞尼市（Gisenyi）。

卢安达和民主刚果的跨境连结非常紧密。许多人在另一国有工作，一些人则在邻近城市有家庭，或将小孩放在邻近城市的学校。

声明说：「根据卢安达当局单方面的决定，卢安达人民不能前往果玛市，而民主刚果人不能离开吉塞尼，无法回家。」

「这项决定对一些民主刚果人和住在吉塞尼但在果玛工作的外籍人士造成伤害。」

几小时前，果玛市才出现第3起伊波拉病例，扩大疫情规模。今天也是民主刚果爆发这种出血性病毒届满一周年的日子。

根据昨天发布的数据，自去年8月1日开始，总计有1803人在这波历来丧生人数第2多的伊波拉疫情中丧命。

果玛市目前有3人确诊罹患伊波拉病毒，其中2人已死亡，各界开始争相寻找曾与病患接触过的人。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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