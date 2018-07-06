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此内容发布于2018年7月6日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月6日 -09:05

（法新社芝加哥6日电） 一名身为母亲的巴西移民向美国政府要求取回她儿子的监护权，法官昨天下令将她10岁的儿子自芝加哥的庇护所释放，这对母子再度相聚。

在美国「零容忍」移民政策下，成年移民被起诉后，他们的孩子就被带走，美墨边境有超过2000名孩童被迫与父母分离，这位男孩是其中之一。

派尚（Sirley Paixao）2日控告美国政府，要求取回儿子狄艾戈（Diego）的监护权。这对母子在非法跨越美国南部边境寻求庇护后，已被拆散超过一个月。

芝加哥一名联邦法官基于可能造成「无法弥补的伤害」，下令释放狄艾戈。根据美国媒体报导，两人随后相聚。

美国地方法院法官夏哈（Manish Shah）在判决书中表示：「原告证明他们宣称的事可能发生，让（狄艾戈）与可取得联系的家长持续分离，侵害他们享有正当法律程序的权利。」

庭讯结束后，派尚透过口译告诉媒体：「我非常、非常开心。」派尚说：「他会待在我身边，而且绝不会再离开。」

美国媒体报导，母子俩在重聚后前往波士顿与亲戚同住，派尚的庇护请求已进入申请程序。（实习编译：方子齐/核稿：林憬屏）

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