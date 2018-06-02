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此内容发布于2018年6月3日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月3日 -00:50

（法新社华盛顿2日电） 美国百万富翁贝克威特因忧心北韩飞弹危机，聘雇工人卡夫拉在他住家下方挖掘隧道，不料施工期间意外起火，挖坑的卡夫拉丧生，贝克威特则因过失杀人和2级谋杀罪遭起诉。

当地电视台WRC-TV报导，阴谋理论家兼百万股票交易员贝克威特（Daniel Beckwitt）交付10万美元保释金后，将于4日上午获释，预计8日出庭。

27岁贝克威特因与2017年9月时年21岁的卡拉夫死亡案有关，遭检方起诉。

而卡拉夫会死，是因为他在贝克威特位在马里兰州比塞大（Bethesda）的住家下方挖掘隧道时，地下室突然发生火灾。

「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，大陪审团5月31日起诉贝克威特前，辩护律师鲍希伯（Robert Bonsib）在法庭表示，贝克威特是「不寻常的人」。

鲍希伯说，贝克威特「因为忧心国际紧张局势、北韩及洲际弹道飞弹，而试图挖掘一个地下防空洞」。

地方电视台WJLA-TV报导，蒙哥马利郡助理检察官温克（Doug Wink）于法庭上表示，贝克威特与卡拉夫透过社群媒体相识。

温克说：「贝克威特告诉卡拉夫，如果他日夜不停地挖掘隧道，吃睡都在隧道里，甚至上厕所也只用桶。贝克威特将提供报酬，卡拉夫便可成立自己的梦想公司。」

华邮引数法律文件说，贝克威特去卡拉夫马里兰州住家接他，要求他戴上深色眼镜，开车还故意绕道多转几圈以混淆挖坑地点。

据说坑道起点在地下室下方一个20英尺（3公尺）竖井的底部，延展约200英尺。

检方称，被告住处和地下室摆放的垃圾，及坑道内「菊炼」般的电线，都使得这项挖坑企划缺乏安全性，「你的行为基本上是罔顾一个人的性命安全」。

卡拉夫丧生时，美国和北韩间情势紧绷，引发对于北韩核武和弹道飞弹计画的忧心。

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