此内容发布于2019年6月13日 下午11:35

（法新社华盛顿13日电） 美国两名联邦参议员今天致函川普政府，要求勿将中国电信巨擘华为进入美国市场一事，作为与中国贸易谈判的筹码。

由于于担心华为设备，尤其是用于新世代5G无线市场设备，可能提供中国情报单位存取美国通讯的后门，美国过去两年严格限制华为进入美国市场及获取美国科技的管道。

共和党籍参议员卢比欧（Marco Rubio）与民主党籍参议员华纳（Mark Warner）在信中向国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）表示：「允许美国电信基础建设使用华为设备，对我们的国安是有害的。」

这两名参院情报委员会成员表示：「在任何情况下，华为都不该被拿来当作贸易协商的谈判筹码。」

「相反的，美国应加倍努力地向我们的盟友提供具说服力的数据，说明为何对中国电信设备的长期网路安全及维护成本，抵销任何短期的节省成本。」

身为全球最大电信供应商，华为在开发5G网路设备上处于领先地位，许多国家向华为进行采购。

美国情报界试图说服关键盟友回避华为的技术，但没有提供任何公开证据，表明华为设备如何受到中国情报机构的影响。

中国上周加强反击，警告美国大企业，若他们降低对华为等中国企业敏感产品的订单，可能被从中国市场中切断。

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