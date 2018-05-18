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此内容发布于2018年5月19日 上午12:35 最后更新 - 2018年5月19日 -00:35

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟（EU）今天启动「阻碍性法律」（blocking statute）程序，以避免受到美国重新制裁伊朗影响，并挽救国际核子协议。

欧洲与美国分歧扩大之际，欧盟执行委员会（European Commission）着手帮助欧盟企业避开美国惩罚，让成员国政府能直接付钱给伊朗中央银行买石油。

欧盟执委会表示，欧盟领导人昨天在保加利亚首都索菲亚（Sofia）开会时，「同意」实施阻碍性法律。

欧盟执委会表示，执委会「展开正式程序启动阻碍性法律，厘清美国对伊朗制裁清单和涉及欧洲企业的范围」。

欧盟执委会表示，希望于8月6日美国首波制裁生效前，施行这项法律。

美国总统川普上周决定，退出2015年与伊朗签订的国际核子协议。当时伊朗同意限制核计画，换取国际放宽制裁。

这项法律必须获得欧盟28个成员国和欧洲议会（European Parliament）签署，目的是让2015年核子协议签署后赴伊朗投资的欧洲企业放心。

欧盟执委会表示：「阻碍性法律不让欧洲企业被美国制裁的域外效力所影响。」（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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