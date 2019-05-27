此内容发布于2019年5月28日 上午12:50

（法新社巴西好景市27日电） 巴西矿业巨擘淡水河谷公司（Vale）另一座尾矿坝（tailings dam）可能坍塌，恐使数百万公吨的有毒泥状物涌向城镇、河流和森林，数以千计巴西人今天为防止相关灾情做准备。

淡水河谷公司所有的一座矿场水坝4个月前溃决，夺走242条人命。

淡水河谷和紧急事务处理当局警告，位于东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）已停止运作的刚戈索克（Gongo Soco）矿场，有一部分有崩塌风险，恐导致1.5公里远的苏尔苏普利尔（Sul Superior）矿坝溃决。

监控系统侦测到矿场北侧斜面出现不寻常的变动后，居住在矿坝周围的400多人已于2月初撤离家园。刚戈索克矿场已于2016年关闭，苏尔苏普利尔矿坝则存放近700万立方公尺的采矿废弃物。

这面斜坡通常一年移动约10公分，但近几个月有加速的迹象。媒体今天报导，过去几天，光是一天便移动多达20公分。

巴朗德科凯斯（Barao de Cocais）有约6000居民住在所谓的二级安全区，他们全都处于高度警戒并进行疏散演习，为因应可能发生的灾难做准备。

矿坝一旦溃决，他们只有不到一个半小时的时间能撤离到安全地带。

根据淡水河谷公司24日更新的最新消息，淡水河谷拥有「多支永远处于备战状态的团队」，也说「没有技术资料能够证实坡面滑动最终是否将导致矿坝崩塌」。

淡水河谷公司还说，已采取「一切预防措施」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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