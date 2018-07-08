下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月8日 上午9:35 最后更新 - 2018年7月8日 -09:35

（法新社巴黎8日电） 全球民众每天使用的塑胶数量已非堆积如山所能形容，相关制造商的业绩蒸蒸日上。令环保人士苦恼的是，法规限制越来越严格，但截至目前却显然对这产业毫无影响。

不过这种情况正有所转变，塑胶业巨擘开始调整因应新情势。

塑胶产业公会「欧洲塑胶」（PlasticsEurope）指出，自2006到2016年，全球的塑胶产出从2.45亿公吨增至3.48亿公吨。2017年产量成长3.9%，2016年增加4%，2015年则为3.5%。

其中光是热塑性塑料的需求，在1990到2017年以每年4.7%的速率成长。热塑性塑料包含多种最常见的塑胶制品，例如制造宝特瓶的聚对苯二甲酸乙二酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等。

「欧洲塑胶」法规事务经理米雷（Herve Millet）表示：「此趋势在未来数年是否会持续？我们可以想当然耳地假设为会。」

他还表示：「造成全球塑胶（产量）不断成长的种种原因，并不会突然就消失。」

米雷表示，塑胶产业的成长和经济发展有密切关连。

就在塑胶污染对全球海洋造成可怕危害的公共意识持续高涨之际，塑胶制造业巨擘开始担心自身形象。

米雷表示：「整个塑胶产业正逐渐被贴上耻辱标签。」

为了维持公司形象，塑胶业领袖也追随塑胶产品制造商的脚步，致力加强回收。

加德拉特表示：「在法规压力下，塑胶废弃物可能…越来越不会被视为是废弃物，而是有价值的原材料。」

金属、玻璃、硬纸板等其他原材料生产商都已将废弃品回收充分整合到生产循环中。

总部位于巴黎的废弃物管理公司Citeo科学长戴洛斯拉诺斯（Carlos de Los Llanos）表示：「这就是塑胶的出路：产业做好原材料和回收资源的管理。」

他表示，「可能会耗时数年」，「要花时间学习如何进行」。（译者：陈宜君/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line