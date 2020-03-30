此内容发布于2020年3月30日 上午6:35

（法新社南锡29日电） 法国官员警告未来几天，恐出现大量武汉肺炎重症病患，巴黎当局今天展开迄今最大规模疏散病患行动，从疫情最严重的东部地区医院，撤往法国西岸的医院。

两列配备特殊装备的高速铁路（TGV）列车，从米卢斯（Mulhouse）、南锡（Nancy）载了36名2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）患者，前往法国西岸的医院。目前为止，那里的疫情较不严重。

在这项破晓前的撤离病患行动，数十名的医疗人员在军警护卫下，花费数小时的时间，在每节车厢安置4名病患。

东北部城市梅斯（Metz）附近地区医院急诊处主管布伦（Francois Brun）说：「我们必须空出床位，这点极为重要…我们还会看到病患人数持续攀升。」

在此同时，德国也首度派军机到史特拉斯堡（Strasbourg），运送两名病患到德国南部乌尔姆（Ulm）的医院。

法国欧洲事务部长德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）告诉法国公共电台（France Inter Radio），约80名法国病患被送到德国、瑞士和卢森堡住院。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）警告，未来两周疫情只会恶化。巴黎当局为提前因应危机，过去一周已经从东部撤离了数十名病患。

法国约4600多名武汉肺炎患者住在加护病房，其中许多人因为严重的呼吸系统病症，而需要呼吸器，但官员担心，呼吸器很快就会供不应求。

菲力普28日表示，政府正努力尽快提供1万4000个重症病床。这样的病床在1月疫情爆发之前，只有5000个。

法国国家卫生部门29日表示，过去24小时，新增292起死亡病例，累积死亡人数达2606人。

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