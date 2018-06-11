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此内容发布于2018年6月11日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月11日 -06:50

（法新社河内11日电） 越南国营媒体今天报导，因反对政府拟议的经济特区法草案，抗议民众对政府大楼投掷石块和汽油弹，造成数十名警员受伤后，当局逮捕102人。

越南好几个地方昨天发生罕见的示威，抗议设立3个经济特区的法案，新法将授予公司99年承租权，引发将让中国公司得利的忧虑。中越两国近年因南海主权争端关系紧张。

规模最大的抗议行动发生在东南海岸的平顺省（Binh Thuan），数以百计民众昨天聚集在省会藩切市（Phan Thiet）人民委员会总部前，投掷石块和汽油弹。

根据国营新闻网站VnExpress，当局说，102人在藩切市被捕，当地有财物受损。

警官阮文绕（Nguyen Van Nhieu，译音）告诉VnExpress：「我们继续调查，并遵照法律分别处理那些人。」

阮文绕说，数十名警员受伤，但没人死亡。他的说明制止了社群媒体上散布的不实谣言。

平顺省绥丰县（Tuy Phong）昨天也有民众抗议，发生警民对峙及交通受阻。

由于阻力升高，已使政府决定放慢法案进展。越南国会今天同意延后到年底再通过经济特区法草案。

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