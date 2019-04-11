此内容发布于2019年4月11日 下午11:50

（法新社喀土木11日电） 苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）铁腕统治30年今天划下句点，首都喀土木（Khartoum）抗议民众欢腾气氛却随着军方宣布接掌国家的消息，跌至谷底。

苏丹国防部长奥夫（Awad Ibnouf）今天表示，巴席尔已被军方赶下台，军方委员会将在2年过渡时期掌管国家。

消息发布仅数小时，原本欢欣鼓舞的苏丹人民发现压根未根除旧政权，愤慨抗拒之情油然而生，民众态度跟着强硬。

些许在军事总部前示威者开始高喊：「我们不走，我们不走。只要（政权）垮台。」示威者开始在通往军事总部地区街道上，重新架设先前才拆掉的临时岗哨。

整起抗议运动的精神人物沙拉（Alaa Salah）推文：「人们不要过渡军方委员会。整个巴席尔政权藉由军事政变来蒙骗苏丹人民，（国家）不会有所改变。」她带领苏丹示威民众呼喊口号的影片在网路疯传。

纵使军方宣布全国晚间10时宵禁，夜幕低垂之际，数千名示威者仍无动于衷，持续在军事总部前扎营，毫无散去迹象。

扛着苏丹国旗的荷巴（Heba）说：「听到奥夫宣布消息时，我哭了。」她准备彻夜待在军事总部特区外。随着静坐抗议进入第6天，她身后示威群众高喊「和平！正义！自由！」口号。

一名抗议民众断然地告诉法新社：「这简直是场闹剧。政权根本没垮。这是同一政权的翻版。」也有人认为，「这男人（巴席尔）是个嗜血的领导者，而且已经被通缉。他带给我们另一个政权，这令人完全无法接受。」

正当社运人士告诉示威群众，尽管有宵禁也不要离开现场时，一名女性抗议者说：「奥夫和巴席尔简直如出一辙。身为年轻人和市民，我们看到发生了什么事，这个政府将我们玩弄于股掌间。」（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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