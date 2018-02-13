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此内容发布于2018年2月13日 上午5:20 最后更新 - 2018年2月13日 -05:20

（法新社拉斯维加斯13日电） 西洋情人节将至，为了让急于结婚的伴侣迅速结为连理，美国赌城拉斯维加斯麦卡伦国际机场设置临时登记处，提供爱侣快速申请结婚许可证服务。

负责赌城结婚事务的内华达州克拉克郡（Clark County）当局，已经在麦卡伦国际机场（McCarran International Airport）靠近行李传送带的地方，设置临时登记处让民众申请结婚许可证。

10日当天不断有想要结婚的伴侣抵达临时登记处，不费心力申请到他们的结婚许可证。这个登记处将开放到17日。

来自德州达拉斯的史黛芬妮（Stefanie）说：「我真的很兴奋，他们真的这么做了，因为通过机场再到郡政府办公室且还要排队，真的比较耗时费力。」史黛芬妮已和伴侣基夏（Kisha）结婚。

「这样真的很轻而易举，而且很快，非常方便。」

临时登记处发出要价77美元（约新台币2260元）的结婚许可证，适用赌城所有着名结婚场地举办结婚仪式，包括大麻教堂、猫王教堂、云之教堂和万岁拉斯维加斯婚礼教堂。（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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