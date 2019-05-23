此内容发布于2019年5月23日 上午5:35

（法新社洛杉矶22日电） 运动生涯获奖无数的美国田径女将菲丽丝（Allyson Felix）今天加入近来对耐吉（Nike）的批判声浪，指控这家美国运动用品龙头不当惩罚为了生育而停赛的女性运动员。

菲丽丝是唯一获得6面奥运金牌女田径选手。她在「纽约时报」（NYT）写道，从2018年因怀孕请假生产开始，Nike合约金额便大幅缩水。

继美国队友蒙塔诺（Alysia Montano）与高奇尔（Kara Goucher）上周在纽时调查报导中，对Nike提出类似指控后，这位33岁前奥运200公尺冠军得主也公开发表意见。

菲丽丝在纽时文章表示：「身为运动员，我们都知道她们的故事是真的，但却过于害怕将这些公诸于世：如果有了小孩，我们就要冒着风险，在怀孕期间和之后面临赞助金额降低的可能。」

「这是运动产业当中，规则仍多为男性量身打造，并由男性制定的其中一个案例。」

去年12月产下一女的菲丽丝表示，她与Nike的赞助合约2017年底到期，尽管担心影响续约谈判，她仍决定选择展开家庭生活。

菲丽丝表示，她和Nike的新合约金额比之前整整少了70%，「如果这是他们认为我现在的价值，那我接受」。

然而，菲丽丝说，当她提出若在「生产前后数月」的表现不如往常好，要求Nike保障不施以惩罚时，Nike态度犹豫不决。

菲丽丝写道：「我想设立新标准。如果连我这样最常被Nike用来宣传行销的运动员之一，都不能获得这些保障，还有谁可以？从Nike拒绝我的要求至今，我们陷入停滞。」

Nike上周回应批评声浪时，承诺针对女性运动员怀孕时期的待遇，施行新政策标准，并认知到公司「可以做更多」。

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