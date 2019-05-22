此内容发布于2019年5月22日 上午3:35

（法新社华盛顿21日电） 美国今天表示，怀疑叙利亚政府军19日攻击伊德利布（Idlib）地区时，再度发动化学武器攻击，扬言对此进行报复。伊德利布是叙利亚圣战士叛军仅存最重要的根据地。

美国国务院指出，正在评估叙利亚政府当局19日攻击时是否有使用化武的迹象，发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）在声明中说：「我们仍在搜集此事的资讯，但我们要重申警告，若阿塞德（Assad）政权使用化武，美国及我们的盟友会迅速且适度回应。」

对于大马士革主要盟友俄罗斯试图把化武攻击责任怪罪到其他势力，欧塔加斯称这是俄方放出的假消息，她说：「阿塞德政权在恐怖化武攻击上应受谴责，这是无可否认的。」

俄罗斯及叛军主要盟友土耳其，去年9月基于担心叙利亚西北部伊德利布地区约300万人的安危，达成名义上保护当地民众的协议。

但由于叙利亚前盖达组织（Al-Qaeda）分支单位「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham）夺取伊德利布省大片地区及毗邻区域，使得阿塞德政权集结叙利亚及俄罗斯飞机发动攻势。

欧塔加斯说，这次的攻势「摧毁已知的医疗卫生机构、学校、住宅和境内无家可归民众的营地」。她说：「阿塞德政权对叙利亚西北部地区的攻击必须结束。」

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