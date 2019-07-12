此内容发布于2019年7月13日 上午1:05

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦众议院今天表决通过范围广泛的国防法案修正案，限制总统川普对伊朗发动攻击的权力，担心川普的鹰派政策会导向无谓的战争。

根据修正案，除非基于自我防御或国会明确批准，否则禁止就针对伊朗的军事活动提供经费。然而类似的措施未能在川普所属共和党掌控的联邦参议院过关，参众两院将必须对法案用词进行协商，以敲定最终的国防法案。

带领修法的民主党众议员肯纳（Ro Khanna）表示，这项措施展现美国厌倦战争。他在众院表示：「坦白说，这将避免这位总统向美国人民承诺不去做的事发生，避免再度陷入一场无止尽、代价高昂的中东战争。」

川普先前退出伊朗核协议，改对伊朗祭出大规模制裁，并在美国间谍无人机上个月遭击落后，授权对这个伊斯兰共和国展开空袭，但在最后一刻取消。

川普曾说，他认为自己拥有攻击伊朗的合法权利。美国国会在2001年911攻击事件后，通过武力授权许可，政府藉此将在世界各地的一系列行动合理化。

众议院外交事务委员会共和党籍首席议员麦考尔（Michael McCaul）称这项修正案「鲁莽」，并表示军方不该被可能冗长的立法程序所拖延。他说：「这会在危险时刻让我军无法施展。我们需要让伊朗与他们的恐怖分子代理人不敢轻易攻击美国人、我方朋友或利益。」

然而27名共和党众议员及脱党成为无党籍议员的艾迈叙（Justin Amash），加入民主党籍的多数方支持修正案。

与肯纳共同提出修正案的共和党众议员盖茨（Matt Gaetz）指控同僚未告诉美军他们可能会被派去送死的真相。

盖茨说：「我那些渴望战争的同僚，有些人早已提议我们隔天中午前要入侵委内瑞拉、北韩且可能还有其他国家。如果他们对伊朗的情况这么肯定，那就让他们将对伊朗动武的授权案送来众院。」

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