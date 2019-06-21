此内容发布于2019年6月21日 上午9:20

（法新社布鲁塞尔21日综合外电报导）比利时官员今天表示，布鲁塞尔已决定，不会为了记念美国流行音乐天王麦可杰克森逝世10周年，而照计画为地标性的尿尿小童像穿上麦可杰克森的服装。

「布鲁塞尔时报」（Brussels Times）网站报导，当地主管文化和观光的市府官员胡巴（Delphine Houba）出面，禁止尿尿小童（Manneken-Pis）换上麦可杰克森（Michael Jackson）的服装。

在比利时一个粉丝俱乐部的提议下，尿尿小童最初计画于25日换上麦可杰克森的服装，这项决定当时也获得前任市政府批准。

美国有线频道HBO今年播出麦可杰克森（Michael Jackson）新纪录片「离开梦幻庄园」（Leaving Neverland），片中有人宣称自小遭到这名歌手性侵，使得布鲁塞尔做出这个决定。

一名发言人告诉法新社：「布鲁塞尔市议会并未漠视这部纪录片，因此选择采取谨慎态度。」

布鲁塞尔着名雕塑尿尿小童竖立在一座巴洛克式喷泉前已400多年，每年穿上约130套服装，通常由各组织或各国大使馆捐赠，以彰显特殊场合或活动，诸如中国新年或世界杯足球赛（World Cup）开赛。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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