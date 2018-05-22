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此内容发布于2018年5月22日 下午11:05 最后更新 - 2018年5月22日 -23:05

（法新社智利首都圣地牙哥22日电） 在智利涉及性侵未成年人丑闻的14名神职人员，他们的神职工作今天已被拔除。丑闻已撼动教宗方济各（Pope Francis）的威望。

智利兰卡瓜（Rancagua）市的主教办公室指出：「14位神父不再能执行职务…这些神职人员涉及可能是平民犯罪的行为，以及有违教会内规的事。」

就在18日，34名智利主教为孩童性侵丑闻而宣布辞职；在这桩震撼性宣布之前，教宗方济各才为丑闻一事传唤这些主教。

数名智利教会系统的成员被性侵受害者指控，无视且掩盖智利恋童癖神父卡拉迪马（Fernando Karadima）在1980和1990年代期间性侵孩童的行为。

智利电视台18日揭露一份10页的机密文件，透露出教宗方济各处置智利教会的更多细节。方济各在会面一开始，就出一封信给这些被召唤来的主教，信中唤起「犯罪、沉痛及羞愧的性侵未成年人丑闻，以及教会高层滥用权力与良知」等往事。

信中还描述仅将特定神职人员调离职位虽属必要，但「做得不够」，要求找出姑息这类性侵的「根源」、「精英与专制」的智利教会需被检视。

这封信还指出一些教宗方济各下令彻查的调查发现，指高层教会官员湮灭性侵案件的罪证，一些涉及不当行为的特定神职人员在犯行被淡化后，调至其他教区。

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