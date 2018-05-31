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此内容发布于2018年6月1日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月1日 -01:20

（法新社纽约31日电） 美国录音学院主席兼执行长波特诺数月前一番涉歧视女性言论，引发众怒，他今天宣布任期结束后将让位。这个组织负责颁发美国音乐界权威奖项之一的葛莱美奖（Grammy Awards）。

波特诺（Neil Portnow）说，合约于2019年7月到期后，不会寻求延长任期。他担任美国录音学院主席长达16年，在位时间超越历任主席。

戴着眼镜的波特诺冷静沉着，致力维护美国音乐产业的利益，在今年葛莱美奖登场前，基本上可说是个不具争议的人物。

一名记者在典礼后问道，为何获奖女音乐人寥寥无几时，波特诺回应说，女音乐人应该「站出来」，还说需要建立更多师徒关系（Mentorship）。

凯蒂佩芮（Katy Perry）和「红粉佳人」（P!nk）等美国女歌手对波特诺的言论深感不满，一群音乐产业女性高层也呼吁波特诺下台，成为「时间到了」（Time's Up）对抗性别不平等运动的一环。

波特诺并未在声明中提及这起风波，仅说他希望有秩序地过渡，选出接替他的人选。

尽管前两年的葛莱美年度专辑大奖由爱黛儿（Adele）和泰勒丝（Taylor Swift）两位女歌手拿下，男性音乐人主宰第60届葛莱美奖，仍使性别不平等成了各界关注的焦点。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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