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此内容发布于2018年2月22日 下午8:20 最后更新 - 2018年2月22日 -20:20

（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国儿童基金会副执行长佛塞斯（Justin Forsyth）今天辞职，因人投诉佛塞斯过去任职英国慈善机构拯救儿童基金会（Save the Children）时，曾对女性员工行为不当。

佛塞斯离开拯救儿童基金会执行长一职后，2016年加入联合国儿童基金会（UNICEF）。佛塞斯任职拯救儿童基金会时，曾遭3名员工投诉，他对年轻女性员工穿着给予不适当评论。

佛塞斯为过去错误再次道歉，但他表示辞职是担心丑闻伤害联合国儿童基金会和拯救儿童基金会。

他声明表示：「我想清楚说明，我不是因为之前在拯救儿童基金会所犯的错，而从联合国儿童基金会辞职。多年前，早已透过适当程序处理这些事。」

「我在当时毫无保留地面对面道歉。我再次表达歉意。」

「我心里很明白，一些关于我的报导不仅仅（理所当然）要我承认错误，还试图对我们的事业和援助案件造成严重伤害。」

「我辞职是因为有伤及联合国儿童基金会、拯救儿童基金会和我们更广泛事业的危险。我很热爱和珍惜这两间机构。我不能让这种情况发生。」

联合国儿童基金会昨天表示，当时任用佛塞斯时，不知道他有这些指控。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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