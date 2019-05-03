此内容发布于2019年5月3日 上午6:35

（法新社印度普里3日电） 印度官员今天表示，20年来最强气旋法尼（Fani）强袭印度东部，已造成2人死亡。暴风雨将椰子树吹得东倒西歪，吹翻小贩的摊子，并造成停水停电。

这个怪兽级气旋今早在印度东部圣城普里（Puri）登陆，是多年来从印度洋刮起的最强气旋之一，最大阵风达时速200公里。

奥里萨省（Odisha）当局近日撤离了逾100万人，惟恐会出现1.5公尺高的暴潮，扑向内陆深处。

某个避难所有一名男子心脏病发身亡，目前共设立数千个避难所。

奥里萨省特别救灾官员塞西（Bishnupada Sethi）告诉记者：「另一人不听劝告，在暴风雨来袭时外出，遭树木压死。」

塞西在奥里萨省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）透过电话说：「外头现在的风速肯定达时速200公里。」

西孟加拉省（West Bengal）数十万人也被要求撤离，当地机场已经关闭、火车停驶，道路也已封闭。

普里一名居民说：「突然陷入一片黑暗，我们几乎看不见眼前5公尺的事物。」

这名居民从避难入住的旅馆告诉记者：「路边摊和商店招牌全被吹到空中，风声轰隆作响，震耳欲聋。」

另一名目击者说，他看见路上有一部小车被风吹着跑，接着被吹翻。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram