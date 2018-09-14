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此内容发布于2018年9月14日 下午3:35 最后更新 - 2018年9月14日 -15:35

（法新社美国14日电） 超级飓风佛罗伦斯（Florence）侵袭美国东岸，笼罩卡罗来纳地区，连续几天将出现豪雨和严重水患威胁。

在强风和洪水冲击下，救难人员抢救数百名受困家中的民众。官员证实，在这个怪兽飓风侵袭下，至少造成3人死亡，美国媒体则报导有4人死亡。

接近飓风登陆点的北卡罗来纳州威明顿（Wilmington）警方表示，一棵树被强风吹倒压在一户民宅，导致屋内一名母亲和她的幼儿丧生，父亲受伤送医。

根据警方发言人，北卡罗来纳州彭德郡（Pender County）一人因暴风雨关系死亡。此外，倒塌路树阻挡救难人员前往救援一名要求医疗救助的妇人。当地媒体报导，这名妇人心脏病发。

根据美国媒体报导，第4名死者是在雷诺郡（Lenoir County），因为启动发电机致死。

北卡罗来纳州州长古柏（Roy Cooper）指出：「这个暴风雨将严重侵袭本州好几天时间。」

白宫表示，总统川普将在「下周前几天」前往飓风侵袭灾区。「他的行程经决定后，将不会对任何救援或重建工作造成影响。」（译者：徐睿承）

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