此内容发布于2019年9月5日 上午9:05

（法新社美国查尔斯顿市5日电） 飓风多利安（Dorian）今天逼近美国东海岸，强风豪雨狂袭美国南北卡罗来纳州，此前这个怪兽飓风重创巴哈马并造成至少20人死亡。

南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）市的部分地区淹水，电视画面显示民众在四周一片漆黑水深及膝的积水地区划橡皮艇，来自海上的强风吹袭使树木折腰。

报导说，由于气象预报高达20英�嫉慕涤辏�以及预报员警告洪水暴涨，当地数十条街道封闭。

位于迈阿密的美国国家飓风中心（National Hurricane Center，NHC）说，破晓时分，强度3级的飓风多利安位置在查尔斯顿市东南方约80英里的海面上，沿着东海岸朝北行进，最大持续风速每小时115英里。

正当美国准备因应重创巴哈马的风暴来袭时，当局勒令疏散数十万南北卡罗来纳州与乔治亚州及其他地方的居民。

南卡罗来纳州紧急应变管理局发推文表示，当地8万多用户电力中断，并且至少有22个避难所收容被疏散的民众。

巴哈马总理米尼斯（Hubert Minnis）昨天表示，目前为止已知至少20人丧命，并说这次的风灾简直就是「一个世代的重创」。

而当巴哈马淹水消退，美国海岸防卫队与英国皇家海军空投物资给生还者，并运送应急补给品。

联合国紧急救援协调员洛科克（Mark Lowcock）与米尼斯会商后表示，大巴哈马岛（Grand Bahama）与阿巴科岛（Abaco island），分别有5万人及1万5000至2万人，急需收容设施、干净饮用水、食物与医疗用品。

大巴哈马岛上的民众藉由水上摩托车与船只，从被怪兽飓风淹没和摧毁的房屋里搜寻罹难者。

美国和英国的直升机正执行医疗后送，协调空中救援，以及展开估计灾损的侦察飞行。

此外，挪威能源公司Equinor发声明说，飓风多利安横扫巴哈马后，Equinor在当地的储油槽发现原油外泄。

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