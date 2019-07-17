此内容发布于2019年7月17日 下午10:35

（法新社巴基斯坦拉合尔17日电） 巴基斯坦有关当局今天拘捕遭控为2008年孟买攻击案主谋的萨伊德（Hafiz Saeed）。

美国总统川普乐见萨伊德落网，他下周将接待首访白宫的巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）。

川普在推特写道：「搜捕10年后，孟买恐怖攻击案『主谋』终于在巴基斯坦落网。我们过去两年对巴基斯坦施加很大压力，要求将他逮捕到案！」

美国与联合国称萨伊德是全球恐布分子，美国还开出1000万美元（约新台币3亿1015万元）奖金悬赏。事实上萨伊德从未消失，多年来屡次进出巴基斯坦监狱，有时候被软禁，有时候遭短暂逮捕，有关当局之后又将他释放。

知情的安全官员说，他最近一次是在巴基斯坦东部遭反恐部队逮捕。这名要求匿名的官员说：「萨伊德遭逮捕时，是要前往古治兰瓦拉（Gujranwal）为另一起案件申请保释。」

萨伊德大部分时间都是在监狱外行动，能随心所欲地在巴基斯坦各地移动。这种情况激怒了印度，萨伊德遭控涉及2008年孟买攻击案，造成160多人死亡，新德里当局一再要求起诉他。

早在孟买恐攻前，华府与新德里当局已敦促巴基斯坦对虔诚军（LeT）采取行动。虔诚军2002年遭巴基斯坦取缔，之后改名为达瓦慈善会（Jamaat-ud-Dawa）与法拉人道基金会（Falah-e-Insaniat Foundation）。

巴基斯坦也因没有尽力打击对恐怖行动的资助，而可能遭防制洗钱金融行动小组（Financial Action Task Force on Money Laundering）列入黑名单。

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