此内容发布于2019年6月20日 下午10:20

（法新社瓜地马拉20日电） 瓜地马拉最高选举法院今天宣布，将对16日举行的总统暨国会议员选举进行全面重新计票，以厘清选举舞弊疑云。

最高选举法院院长索洛札诺（Julio Solorzoano）告诉媒体，他已下令重新计票「平息纷争」，重新计票工作将于24日展开。

在第一轮投票时，中间偏左的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）得票率25.7%，保守派的吉昂马岱（Alejandro Giammattei）为14%。两人料将在8月11日的第2轮决选一较高下。

左派「人民解放运动」（Movement for Liberation of Peoples）谴责选举「有明显造假」；人民解放运动的总统候选人卡布瑞拉（Thelma Cabrera）在第一轮投票名列第5。

索洛札诺表示，他已邀请卡布瑞拉和所属政党到法院说明。

瓜地马拉总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）即将卸任，选战是为选出下一任总统。但这次选举骚动不断，选前发生2名领先的候选人被禁止参选，瓜国前检察总长阿达纳（Thelma Aldana）还因被控在职期间涉不法，除遭禁止参选，还在收到死亡威胁后逃到海外。

另有多个城市因市长候选人拒绝接受选举结果，在20日出现骚乱。

16日选后所引发的冲突，已造成1人死亡、9名警察受伤。

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