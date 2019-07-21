此内容发布于2019年7月21日 上午9:50

（法新社基辅21日电） 乌克兰人今天前往投票所选出国会新成员，喜剧演员出身的总统泽伦斯基希望透过引进素人从政，巩固自身权力基础。分析家预测，此次的新科议员将有5至7成是新面孔。

乌克兰政坛迄今都为苏联时期出生的政治人物把持，但此次大选泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）新创政党「人民公仆党」（Servant of the People Party）得票预料会冲上第一，为新时代揭开序幕。

泽伦斯基4月间以压倒性胜利赢得总统大位前，「人民公仆党」根本都还只有雏型，现在这个新生不久的政党却可望在国会大选囊括约半数票数；但人民公仆党得票率可能无法过半，得和其他政党组成联合政府。

这场大选预料会大幅改变国会的组成，分析家预测，下届国会将有5至7成议员是第一次当选。

目前民调领先的5个政党中，2个是新政党，除了人民公仆党，还包括摇滚明星瓦卡洽克（Svyatoslav Vakarchuk）领导的「声音党」（Golos）。

这两党广纳政治素人，甚至禁止先前曾任议员者参选。

一般认为，泽伦斯基之所以能够窜起，都是因为民众不满政治精英未能提高生活品质、根除贪渎，以及结束与俄罗斯人所支持分离派自2014年以来发动的内战。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题