总统海外养病国内传政变 中非产油国加彭小档案

此内容发布于2019年1月7日 上午5:50

（法新社加彭首都自由市7日电） 非洲产油国加彭今天惊传军事政变。当地政府表示，局势已在掌控中。加彭过去50年来，由彭戈家族所统治。总统阿里．彭戈去年中风后，在海外养病迄今未返国。

加彭政府发言人马潘国（Guy-Bertrand Mapangou）表示：「现在已恢复平静，情况已在控制之中。」

现任总统阿里．彭戈（Ali Bongo）去年10月在沙乌地阿拉伯中风后，一直待在海外养病，迄今未返国。阿里．彭戈是前总统彭戈（Omar Bongo）之子，他在彭戈2009年过世后当选总统。

以下是加彭小档案。

●赤道国家

加彭横跨赤道两侧，位于非洲的大西洋沿岸，和赤道几内亚、喀麦隆和刚果等国接壤。

根据世界银行（WB）2017年数据，曾是法国殖民地的加彭，国土面积约26万8000平方公里，人口逾200万。全国约1/2人口，年纪不到20岁。

全国约80%人口信奉基督教，其余的20%则是穆斯林和万物有灵论者。

●彭戈家族统治半世纪

加彭1960年独立后，政治相对稳定。过去半世纪来仅经历3位总统，当中的2位总统为同一家族。

首位总统是高喊民族主义的姆巴（Leon M'Ba），其后是彭戈于1967年掌权，执政41年，成为现代非洲国家在位期间第3长的领袖。

身为法国在非洲最重要的盟友，彭戈是法国和其前非洲殖民地间隐晦贸易政治网络的关键人物。

2009年彭戈过世，儿子阿里．彭戈同年当选总统，2016年在选举结果争议中连任，选后全国陷入混乱。

59岁的阿里．彭戈去年10月24日在沙乌地阿拉伯中风，之后就待在摩洛哥休养，迄今未返国。

●中非产油小公国

加彭自1960年以来，一直都是产油国，素有「中非小公国」（central Africa's little emirate）之称。

2015年全球油价崩跌前，石油占加彭国内生产毛额（GDP）45%，但在2017年已降至27%。

2015年以来的经济危机导致失业率攀升，罢工频传，企业营运遭波及减缓，撙节措施的脑筋动到劳工身上。

加彭为降低经济对石油的依存度，亟思分散多元化。阿里．彭戈上台后，推动一连串建设计画，像是盖医院、造桥铺路，但由于资金不足，多项计画因此喊卡。

国内天然资源虽丰富，但加彭1/3人口仍生活在贫穷线以下。

●丰富的天然资源

国土面积约80%覆盖着森林，拥有独特的野生动物和生物多样性，亟思发展生态旅游，境内野生动物包括大猩猩、黑猩猩、黑豹、大象和河马等。

彭戈2002年设立13座国家公园，以保护野生动物，并防止森林遭滥伐。这些国家公园占国土面积约11%。

加彭也是全球第二大锰生产国。林业出口占全球木材出口12%，当中包括令人向往的热带硬木。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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