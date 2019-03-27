此内容发布于2019年3月27日 下午9:20

（法新社圣地牙哥27日电） 恋童癖神父卡拉迪玛性侵一案，智利法院要求罗马天主教会赔偿数十万美元给3名被害人。

圣地牙哥法院下令教会赔偿卡拉迪玛性侵案3名被害人，各约14万6000美元（约新台币450万元）。

克鲁斯（Juan Carlos Cruz）、穆利优（Andres Murillo）与汉密尔顿（James Hamilton）控告教会掩盖资深智利神职人员卡拉迪玛（Fernando Karadima）犯下的性侵数年之久，造成他们的「精神损害」。

法院要求天主教教会对性侵做出赔偿，在如此保守的拉丁美洲国家是史上第一次。

克鲁斯在推特（Twitter）回应道：「这对所有曾经历这种恐惧的我们来说有所帮助，为此我们感到欣慰。」

智利各阶层的神职人员，许多是由卡拉迪玛训练起来。这起围绕着卡拉迪玛的丑闻，困扰教会10几年。

有些被害人在诉讼时失败了，因为这类案件的10年法定追诉期已经过期。2011年，梵蒂冈法庭判定卡拉迪玛性侵未成年人有罪，命令他在修道院中「终身忏悔与祈祷」，并禁止他在弥撒中讲道。

教宗方济各（Pope Francis）最终在去年解除了卡拉迪玛的神职，在智利民众对神职人员性侵与隐瞒丑闻的愤怒达到最高点时，禁止87岁的卡拉迪玛从事神职。

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