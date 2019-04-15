此内容发布于2019年4月15日 下午1:35

（法新社巴黎15日电） 法国巴黎市中心圣母院（Notre－Dame Cathedral）今天发生严重火灾，屋顶已崩塌，浓烟弥漫在整个巴黎上空。目前没有人员伤亡通报，检方已着手调查失火原因，警方将此当做意外事故处理。

火焰是在格林威治时间下午4时50分前后开始烧起，烧向四周围起鹰架的屋顶，并迅即吞没了教堂尖顶。由于支撑屋顶的是木质结构，此刻屋顶已崩落。

圣母院现正进行整修工程，某些范围搭起了鹰架，铜像已在上周暂时移开。消防队表示，火灾起因与修缮工程「可能相关」。

消防车疾驶过巴黎市区，赶赴塞纳河上的西堤岛（Ile de la Cite）救灾，这正是圣母院所在地。警方已在现场围起警戒线，并推文呼吁市民勿进入这个地区，以免妨碍救灾车辆进出。

圣母院兴建年代可追溯至12世纪，是法国作家雨果（Victor Hugo）经典小说 「钟楼怪人」（The Hunchback of Notre－Dame）的情节场景。这是法国游客最多的地标，每年有数百万人造访。

法国总统马克宏推文说，圣母院失火牵动了「全国的情感」；德国外交部说，这把大火「触动了我们的心弦」；德国总理梅克尔表示，圣母院是「欧洲文化的象徵」。

美国总统川普称，圣母院大火「太可怕」，他建议动用直升机灌救。（译者：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line