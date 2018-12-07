恐同推文惹批评 凯文哈特丢奥斯卡主持棒

（法新社洛杉矶6日电） 美国谐星凯文哈特日前才刚宣布自己将主持明年2月登场的第91届奥斯卡金像奖颁奖典礼，今天晚间就因过去曾发出的恐同推文遭舆论抨击，丢失主持棒。

凯文哈特（Kevin Hart）表示，颁发奥斯卡金像奖的美国影艺学院（AMPAS）要求他二择一：为恐同贴文道歉，或放弃颁奖典礼主持工作。哈特说，那些贴文是近10年前发出的，而他现在已经比过去成熟。

他在Instagram上发布影片，并在影片中表示：「我决定不道歉，因为我已经谈过这个问题好几次了。」

他说：「我已经说了，现在的我不同于过去的我。我确实做了那些事，而我也不会一直回到过去，因为我已经向前走了。我已经来到人生另一处风景。」

但哈特仍在推特上发文，对「我过去不顾他人感受的言论」向LGBTQ（同性恋、双性恋和跨性别者）族群致歉。

他补充：「我很抱歉伤害了一些人。我正在进步，也希望能持续进步。我的目标是促进友好，而非造成撕裂。」

美国影艺学院必须尽快为明年2月24日的第91届奥斯卡金像奖颁奖典礼找到主持人。无论最后由谁扛下主持重任，他都得面临不小的收视率压力。一年一度的奥斯卡全球电影盛会去年转播收视率创新低，仅有2650万收视人次。2014年则有4300万收视人次。

执前两届奥斯卡颁奖典礼主持棒的是脱口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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