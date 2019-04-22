此内容发布于2019年4月22日 上午5:50

（法新社可伦坡22日电） 普拉萨（Shantha Prasad）来来回回，一趟趟把受伤小孩抱进医院救治，顿时间，长达30年的内战伤痛也一幕幕涌上心头。

斯里兰卡昨天遭遇恐怖攻击，多座教堂和高档饭店连环爆炸，近300人不幸罹难。协助伤患搬运、也帮忙医护人员把担架抬进检伤分类区和病房的普拉萨今天告诉法新社：「我昨天抱了大概8个受伤的小孩，有两个小女孩才6岁和8岁，和我女儿一样大。」

「他们衣服破了，鲜血浸湿了衣裳。这样的暴力又再发生，真让人好难接受。」

对斯里兰卡人而言，昨天的连环爆炸，带回了那段持续30年、造成多达10万人丧生的内战痛苦记忆。那些年，炸弹攻击犹如家常便饭，斯里兰卡人每每上街或搭乘公共运输工具，都像是惊弓之鸟。

今天的首都可伦坡街头彷佛又回到了当年的气氛，清道夫威克拉马（Malathi Wickrama）一边打扫一边受访时表示，现在上班都很紧张，「连碰到黑色垃圾袋都怕」。

「昨天的连环爆把当年的记忆都带回来了，那时我们好怕走上公车或火车，因为有很多邮包炸弹。」

全国宵禁今天上午解除后，可伦坡街头恢复往日人潮，但安全戒备依旧森严，学校和股市持续关闭，但仍有商家开门做生意，公共运输系统也如常营运。

在可伦坡街头揽客的嘟嘟车司机阿里（Imtiaz Ali）说，侄儿昨天在肉桂大酒店（Cinnamon Grand）爆炸中失去性命。

「那孩子才23岁，他是肉桂大酒店的销售员，原本下周就要结婚了。」

「我们原本打算在家里举办婚礼，但今天，原本要举行婚礼的地方却成了丧家。」

阿里把车停在加油站想买点备用油，但店员说，警察禁止他们贩售桶装或罐装汽油与柴油，因为怕被拿来做土制炸弹。

在可伦坡其他地方，一些民众一如往常走在上班的路上，尽管发生了悲剧，他们仍下定决心，要维持平日的模样。

50岁上班族萨马维拉（Nuwan Samarweera）说：「我们很有韧性的。」

「内战时我们看尽暴力，对外在世界而言，这或许是大事，但对我们而言，生活还是继续在过。」

「我们必须打起精神，向前迈进。」

在可伦坡北郊，有不少民众聚集圣塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）外。昨天有数十人来这里参加复活节弥撒，却因教堂爆炸而丧命。

僧侣、神父和修女、老百姓陆续前来悼念罹难者，一对母子倒茶水给维安部队帮他们打气，清洁人员则戴着口罩，忙着打扫教堂内散落一地的玻璃和木屑。

52岁男子卡鲁纳拉特尼（Churchill Karunaratne）在教堂外放下花束，他哽咽地说：「我早上起床就在想：『怎样才能帮得上忙?』」

昨天爆炸发生后，他马上赶过来看有什么能帮得上忙，却只见满地狼藉，「到处都是尸体」。

育有3个孩子的他说：「我小孩在电视上看到这种种景象，现在非常害怕上教堂。」

「他们问我一堆问题，像是『上帝在哪儿？』。」（译者：郑诗韵/核稿：刘学源）

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